Le spectacle Chroma fait son retour sur la façade de la Cathédrale d'Amiens

"Chroma" rallume la lumière. Le spectacle de projection de lumières est de retour à partir de ce vendredi sur la façade de la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

Tous les soirs, pendant 50 minutes et gratuitement, vous pourrez admirer l'enchevêtrement de couleurs sur l'édifice. En juillet, le spectacle va débuter à 22h30, à 22 heures et août et 21h45 en septembre. La dernière projection aura lieu le 18 septembre.

à réécouter Le spectcale Chroma sur la cathédrale d'Amiens

Des nouveautés cette année

Cette année, le spectacle a lieu aussi à l'arrière de la Cathédrale. "Le mapping" se déplace dans le parc de l'Evêché avec la projection de "cinq tableaux intimistes", promet l'office de tourisme d'Amiens. Un spectacle qui sera aussi interactif, pour "rendre le spectateur acteur", détaille Marc Vidal, chef de projet chez Spectre Lab, la société qui a conçu Chroma.

à lire aussi Amiens : près de 50 000 spectateurs ont assisté à Chroma en 2021

Le son et lumière n'a pas changé, en 5 ans plus d'1,2 million de spectateurs l'ont déjà vu, mais désormais, à la fin du spectacle une voix off détaillera la polychromie, lorsque la cathédrale retrouve ses couleurs médiévales. "On va donner quelques indications sur les dates importantes de la création de la cathédrale, les noms importants, l'évolution du bâtiment mais aussi les couleurs des personnages que l'on voit dans les trois portails" explique Marc Vidal.