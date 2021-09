Un magicien périgourdin nommé pour le prix du meilleur spectacle de Las Vegas

C'est une star made in Périgord ! Xavier Mortimer, originaire de Périgueux, se produit à Las Vegas depuis huit ans. Son spectacle The Dream Maker est en lice pour devenir le meilleur de Las Vegas. Vous avez jusqu'au 23 septembre pour voter.

Il a tout appris en Dordogne. Xavier Mortimer (de son vrai nom Millescamps), révélé dans la France a un Incroyable Talent se produit en ce moment à l'hôtel-casino The Strat de Las Vegas avec son spectacle The Dream Maker. Son show est nommé pour le prix du meilleur spectacle de Las Vegas, prix décerné par le Las Vegas Review Journal. Il avait remporté le titre en 2018, en 2019 et en 2020 avec son autre spectacle Magical Dream.

"Tout un monde, un univers"

The Dream Maker, que vous pouvez traduire par Créateur de Rêves, est "un spectacle de magie avec une histoire, avec tout un monde, un univers dans lequel les gens sont embarqués" explique Xavier Mortimer sur France Bleu Périgord "Il y a plein plein de tours de magie, de la musique et de l'acrobatie, du jonglage. C'est vraiment un spectacle complet". Son spectacle est ponctué de plusieurs numéros dont deux tours signatures : "Il y a un tour où je joue de la musique et mon ombre se dédouble. J'ai monté ce numéro que j'ai présenté à Mimos (festival des arts du mime) à Périgueux. D'ailleurs, c'était aussi mon premier passage au plus grand cabaret du monde".

Il poursuit : "Il y a une illusion que j'ai créé avec une corde à sauter ou je m'enroule autour de la corde en m'envolant. Je commence avec les ombres et je termine avec la corde à sauter".

A 41 ans, Xavier Mortimer rêve de se produire en France avec son spectacle mais également dans son Périgord natal.

Comment voter pour Xavier Mortimer ?

Il suffit de se rendre sur le site https://www.votebolv.com/Xavier. Vous avez jusqu'au 23 septembre ! Attention vous ne pouvez voter qu'une fois par jour. Il suffit de cocher toutes les cases et de cliquer sur le bouton "Submit" (soumettre en français, ndlr.)