Le spectacle "Plaidoiries" de Richard Berry sera-t-il reprogrammé au théâtre de Laval ?

La question est éminemment délicate, mais elle est aujourd'hui posée. Si la réouverture des lieux culturels, et donc des théâtres, est décidée prochainement, Richard Berry viendra-t-il quand même se produire sur la scène du théâtre de Laval ? Le comédien est la cible de graves accusations de la part de sa fille d'aînée. Coline Berry-Rojtman a en effet porté plainte au mois de janvier contre son père pour dénoncer "des faits présumés de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur".

La mairie suit le dossier de près

À Laval, la pièce de théâtre était programmée le samedi 13 février, dans la salle Barbara Hendricks. Cela aurait dû être un temps fort de la saison culturelle du théâtre, d'ailleurs les 583 places s'étaient vendues rapidement. Pour l'instant, en raison de l'épidémie de coronavirus, le spectacle est "reporté", comme il est indiqué sur le site du théâtre de Laval. Mais il se pourrait que le public mayennais ne puisse pas voir les "Plaidoiries" en raison de l'actualité judiciaire de Richard Berry.

"Deux convictions se confrontent dans cette affaire. La gravité des faits telle qu'elle est décrite par la fille de Richard Berry, reste pour moi impardonnable. La deuxième conviction, qui vient contrebalancer tout ça est la présomption d'innocence. Elle est très importante. Mais nous pouvons aussi attendre un positionnement de la production du spectacle concernant le maintien ou pas de la tournée partout en France. Cela réglera la question de façon définitive. Aujourd'hui nous avons bien conscience des enjeux de la question, on n’a pas aujourd'hui l'urgence de prendre une décision, mais on sait qu'à un moment donné il faudra que l'on tranche" explique Bruno Fléchard, adjoint aux cultures pour tous à la mairie de Laval, et président du théâtre municipal. Florian Bercault le maire, suit donc de près les évolutions judiciaires de l'affaire Richard Berry, et prendra une décision en concertation avec Pierre Jamet le directeur du théâtre.

Contacté par France Bleu Mayenne, Jean-Marc Dumontet, le patron de JMD Production, qui s'occupe de la tournée française de Richard Berry indique que pour l'heure "aucune ville n'a annulé le spectacle. Les dates sont toutes reprogrammées (...) je ne vois pas pourquoi j'empêcherai Richard Berry de se produire. Il est accablé par la souffrance de sa fille. Au nom de quoi je bafouerai la présomption d'innocence ?" répond-t-il.

Présomption d'innocence

Comme à chaque mise en cause judiciaire d'une personnalité du cinéma ou du théâtre, une éternelle question se pose : "peut-elle continuer à se produire ?" Le principe de la présomption d'innocence prévaut tant qu'il n'y a pas de condamnation. Rappelons aussi que Richard Berry n'a pas été encore entendu par la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte le 25 janvier après une plainte déposée le même jour par Coline Berry, et qu'une enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. "Pour l'instant je ne vois pas ce qui peut poser de difficultés à ce qu'il exerce son métier de comédien. Mais c'est vrai que cela peut paraître compliqué de prime abord ici. Car jouer le rôle d'un avocat censé défendre des gens qui commettent des crimes et se retrouver soi-même impliqué dans une affaire criminelle ... Objectivement je suis très attaché à la présomption d'innocence, donc rien ne peut empêcher Richard Berry de jouer ce spectacle. On a bien un ministre* qui est impliqué dans une affaire similaire et qui n'a pas démissionné" explique le bâtonnier de Laval et avocat, Maître Nicolas Dirickx.

* L'avocat lavallois fait référence au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui est visé pour des faits présumés de "viol, harcèlement sexuel et abus de confiance" datant de 2009.