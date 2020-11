Le spectacle Tiger World au zoo d'Amnéville, c'est fini

C'était, il fût un temps, "le plus bel équipement du zoo", selon l'ancienne direction. Mais "Tiger World", spectacle de tigres dans une arène de 1.900 places, cristallisait les critiques. Créé en 2015, pour un coût de 33 millions d'euros, il est, pour beaucoup, en partie responsable de la dette du zoo, avant l'arrivée du fonds d'investissements Prudentia. La construction de "Tiger World" avait aussi valu au zoo d'être exclu de l'EAZA, l'association européenne des zoos et des aquariums, et d'être la cible d'associations de protection animale. Tout récemment encore, une pétition réclamait sa fermeture.

Une "présentation des tigres dans les espaces paysagers"

"Tiger World" va donc fermer, et être "remplacé par une présentation des tigres dans des espaces paysagers spécialement conçus pour l’observation des fauves à l’heure du repas" ce qui pourra permettre aux visiteurs de "discuter avec les soigneurs sur leurs moeurs ainsi que sur les menaces qui pèsent sur eux", explique la nouvelle direction du zoo, en place depuis le printemps 2020, dans un communiqué.

Renforcer la "mission pédagogique" du zoo

En effet, le zoo d'Amnéville veut désormais "renforcer sa mission pédagogique". "Le public des zoos a changé, il ne veut plus être un simple spectateur mais s’impliquer dans la conservation des espèces. Il veut que sa visite ait un sens", explique Anne Yannic, la présidente. L'équipe du zoo va donc développer les ateliers "soigneurs d'un jour", mis en place cet été, et la direction travaille à des rapprochements avec les établissements universitaires et scolaires de la région.