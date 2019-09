Le sport féminin a été la vedette de Sport'Ouvertes à Tours

Indre-et-Loire, France

Le sport féminin était à l'honneur pour la 18ème édition de Sport'Ouvertes, le grand rendez-vous annuel des clubs sportifs et des associations avec les tourangeaux et les tourangelles. Il y avait 220 stands pour accueillir les milliers de personnes qui se sont rendues au lac de la Bergeonnerie et au centre aquatique. La marraine de cette 18ème édition était une jeune athlète de l'Athlétic 3 Tours, Alice Mitard. Elle est le symbole de la présence de plus en plus massive des femmes dans le sport.

A Tours, le foot féminin explose et marche sur les traces de sports plus féminins comme l'athlétisme, la gym, ou encore la marche nordique. La Coupe du Monde féminine a donné un coup de booster énorme au foot féminin. Il y a un club qui en est la parfaite illustration, c'est le FASS, le Football Association de Saint Symhorien.

Il y a un vrai engouement des jeunes filles, probablement avec l'effet Coupe du Monde, mais le phénomène existait déjà chez nous un peu avant. On est passé d'une quinzaine de femmes licenciées au club il y a 5 ans à 65 femmes et jeunes filles cette année. On a d'ailleurs créé une école de foot féminin l'année passée et on aura les moyens de faire 2 à 3 équipes de jeunes, 9 ans, 11 an ou 13 ans, cette saison -Jacques Blanchet, président de l'AFASS

Dans l'une de ces équipes, Ella, 8 ans, qui sait déjà ce qu'elle aime dans le foot: "je voudrai être goal, j'aime faire des passes et jouer avec les copines"

Au Tours FC, on compte 125 licenciées féminines. Certaines sont même venues s'inscrire à Sport'Ouvertes constate le président de l'association Jean-Bernard Bourgeois: "à Sport'Ouvertes, on a rencontré une jeune colombienne de 17 ans qui avait l'habitude de jouer au foot dans son pays, elle voulait s'inscrire, on va donc certainement l'intégrer dans nos équipes de jeunes féminines ".

Le foot rejoint donc petit à petit d'autres sports qui se sont féminisés bien avant lui comme l'athlétisme. Et si l'on quitte les sentiers battus du football, de l'athlétisme, de la danse, ou de la gym, vous ne savez peut-être pas que l'un des sports mixtes qui compte le plus de femmes aujourd'hui, 80%, c'est la marche nordique.