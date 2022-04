Le Stade au cinéma : "Oui, le film aura une suite", promet le Stade Toulousain

Le film consacré au Stade Toulousain, "le Stade" sort dans plus de 200 salles ce 13 avril, projet co-bâti par le club, à la gloire d'Ugo Mola et ses hommes, doublement sacrés en 2021. Du bain béni pour le directeur de la communication et du marketing, Vincent Bonnet, notre invité de la matinale.

C'est un film d'1h47 en noir et blanc, produit par la société de production Black Dynamite, centré sur la saison de tous les succès, celle en 2020-21 du 21e titre national et du 5e sacre européen. Le Stade est avant tout un arme de communication massive savamment pensé par le club toulousain, porté par une campagne de promotion hors normes.

Comment l'avez-vous trouvé, ce film ?

On en est très fiers. Il est authentique, ça c'est certain. On l'a conçu avec Black Dynamite, on voulait communiquer autrement. C'est un projet qu'on tient depuis plusieurs années. On a corrigé quelques scènes pour raconter une histoire le plus authentique possible, mais on a joué la carte de l'immersion complète.

Est-ce un film ou un documentaire ?

C'est un film, avec Ugo Mola comme narrateur principal. Il fallait condenser les 900 heures de tournage autour d'un personnage, on l'a fait, ils l'ont fait autour du manager.

Avant de commencer à tourner, les réalisateurs ne pouvaient pas connaitre le scénario du double titre à l'avance. Bonne pioche...

Oui, très bonne pioche. L'histoire a commencé en décembre 2020, quand on a révélé le maillot qu'on a conçu avec Thomas Pesquet et l'ESA. De fil en aiguille, on a eu de superbes surprises. Avec ces 900 heures, il y a avait une opportunité. Ensuite, Black Dynamite a demandé à Pathé si ils trouvaient un intérêt à diffuser le film au cinéma.

7.000 personnes ont déjà vu le film en avant-première

Croyez-vous que des supporters de la Rochelle ou Bordeaux iront voir le film ?

Je ne sais pas, il y a sûrement là-bas des aficionados du Stade, on a la chance d'avoir une très grande communauté de supporters partout en France. On a eu énormément d'appels de l'étranger, des Etats-Unis, de Londres, du Japon, pour savoir comment voir ce film. Selon le succès du film en France, on verra si on le distribue à l'international.

Romain Ntamack, Antoine Dupont et Ugo Mola entourent les réalisateurs Eric Hannezo et Matthieu Vollaire. © AFP - Daniel Pier

Quel est votre objectif en nombre d'entrées ?

Il faut le demander à Pathé. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas Marvel ou Star Wars, tout est relatif, on reste dans l'éco-système du sport, c'est la première fois qu'un club de rugby ouvre ses portes de cette façon. Après, il faut savoir que plus de 7.000 personnes ont déjà vu le film dans 30 salles en avant-première, c'est très positif. Et les médias ont beaucoup relayé l'évènement, et les retours presse sont dithyrambiques.

Y aura t-il une suite, parce que le tournage continue ?

C'est envisageable oui, selon le succès encore une fois du film. On a un contrat sur trois ans, de 2020 à 2023. Il reste une saison et demi de tournage. Notre ambition était de montrer la jeune génération qui gagne, comment elle se prépare à la Coupe du Monde 2023. Donc, il y a aura probablement une suite, oui.

Ugo Mola dit beaucoup le mot "putain" dans le film. S'en est-il rendu compte ?

Ugo s'est découvert un peu différemment oui. Il s'est dit que c'était une sémantique hyper plate, mais Ugo Mola, c'est un putain de manager ! Dans un vestiaire, c'est un mot très courant, comme merci ou bonjour. On en a coupé, il faut le avouer !

Le Stade est projeté au Gaumont Wilson, au Gaumont Labège, au CGR Blagnac, au Kinépolis de Fenouillet, au Véo Muret, au Véo Colomiers, à Ecran7 à la Salvetat-Saint-Gilles mais aussi à Albi, Carmaux, Carcassonne, Castelnaudary, Rodez, Decazeville, Beaumont-de-Lomagne, Montauban, Auch, Lectoure, Mirande, etc.