Le Stade Marcombes repart pour un siècle

Le stade Philippe Marcombes va connaître une nouvelle jeunesse. Ce haut lieu du sport clermontois n'était plus adapté à l'usage des sportifs ainsi qu'aux normes des fédérations. Il sera totalement rénové d'ici 2021.

Le stade Marcombes, c'est une image du sport de l'entre deux guerres. Pour de nombreux clermontois, les poutrelles métalliques de la tribune et la piste vélodrome sont indissociables du lieu. Elles vont pourtant disparaître avec cette rénovation. Mais les architectes ont promis de conserver l'esprit du lieu, cet espace de 6,7 hectares en pleine ville. Un morceau du vélodrome sera d'ailleurs préservé ainsi que les arbres quasi centenaires.

Le stade Marcombes aujourd'hui © Radio France - Emmanuel Moreau

Car le stade a été créé en 1922. Depuis cette époque, il a accueilli 7 millions de personnes, des compétitions de toute sorte, y compris des compétitions automobiles, et une étape du Tour de France en 1951, remportée par le régional de l'étape, Raphaël Géminiani. Aujourd'hui, les utilisateurs du Marcombes ont des profils différents, scolaires, sportifs licenciés, sportifs occasionnels qui se donnent rendez-vous sur place mais aussi familles et promeneurs qui viennent profiter de cet espace vert. Les installations sportives accusent leur âge, c'est pour cela que depuis de nombreuses années, la ville étudiait le projet de rénovation complète.

Un parc sportif pour tous les clermontois

54 cabinets d'architecture ont participé au concours, remporté par un cabinet munichois, Auer Weber, associé à un cabinet clermontois mBa-Architectes. Leur idée est de transformer le stade Marcombes en un parc urbain sportif, ouvert vers la ville. L'entrée principale sera déplacée avec un parking pour les utilisateurs et plusieurs entrées piétonnes seront aménagées. A l'intérieur du pentagone que forme ce lieu, il y aura plusieurs espaces distincts. L'essentiel, ce sera bien sur la piste d'athlétisme, avec une nouvelle tribune de 1600 places. Elle abritera les vestiaires et une partie administrative. La forme du toit a été inspirée par une voile de parapente. La partie tennis sera agrandie avec 3 courts découverts et 6 couverts. Il y aura aussi des terrains pour la pratique libre (basket, foot, beach-volley, roller), un parcours sportif ainsi qu'un skate park couvert.

Le futur skate park - Cabinet Auer Weber

Voilà pour la partie sportive mais puisqu'il s'agit d'un parc destiné à tous les clermontois, les architectes ont aussi imaginé une allée arborée, un petit bois avec des espaces de jeu pour les enfants, un jardin pour préserver les orchidées endémiques protégées que l'on trouve sur place, les ophrys bécasses, ainsi qu'une terrasse panoramique avec vue sur les puys.

Une vue des différents sites de pratique sportive - Cabinet Auer Weber

La phase de concertation de l'étude d'impact environnemental doit se terminer le 31 mars. Le reste de l'année sera consacré aux études. Les travaux doivent débuter en 2018 pour se terminer à la mi 2021, pratiquement un siècle après l'ouverture du stade. Les travaux vont coûter 35 millions d'€uros.