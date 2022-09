Le stade Mattler déplacé au stade Serzian pour créer un grand pôle sportif à Belfort

Le stade Étienne Mattler, avenue Jean-Jaurès, doit être déplacé près du stade Roger Serzian. L'objectif : former un grand complexe sportif réunissant les deux terrains, le stade d'athlétisme et le skate park. De futurs équipements devraient aussi voir le jour.

C'est le maire de Belfort, Damien Meslot, qui l'a annoncé sur France Bleu Belfort-Montbéliard, dans la "Météo des maires", ce mercredi. Le stade Étienne Mattler doit prochainement quitter l'avenue Jean Jaurès pour rejoindre le stade Roger Serzian, "de façon à créer un vrai pôle sportif à cet endroit".

Un lieu, plusieurs activités

Plusieurs aménagements sont prévus : "nous allons recréer des tribunes, deux terrains de foot, rénover le gymnase Serzian pour avoir un bel ensemble qui soit cohérent, et à la place du stade Mattler, nous recréerons des rues et des petites maisons d'habitation", indique Damien Meslot. Ce grand pôle doit aussi permettre d'accueillir de nouvelles pratiques sportives. "On a des demandes sur un parc de street-workout, sur du pump track, sur du basket 3x3", précise l'adjoint aux sports de la ville, Pierre-Jérôme Collard.

Le maire de Belfort Damien Meslot veut "créer un vrai pôle sportif" Copier

Les travaux s'effectueront en deux phases : d'abord la construction des nouveaux équipements à Serzian, avant la destruction du stade Mattler une fois le nouveau complexe inauguré , ce qui permettra aux clubs de ne pas interrompre leurs entraînements. L'objectif de réunir les deux stades est aussi d'éviter aux clubs de multiplier les déplacements entre ces deux équipements. Quitte à priver les habitants de Jean Jaurès d'un équipement ? "On reste vraiment sur le même quartier", rassure Pierre-Jérôme Collard, qui insiste sur l'accessibilité et la desserte du futur complexe. "Il y a des usages qui seront différents", concède-t-il.

Interview en longueur de Pierre-Jérôme Collard, adjoint aux sports de la ville de Belfort Copier

Une question reste en suspens : le stade Étienne Mattler, historique, va-t-il garder son nom ? "On n'en est pas encore là", tempère Pierre-Jérôme Collard. "Peut-être qu'il y aura une autre appellation mais on est plus dans la politique-fiction que dans la réalité, on n'en est pas à ce stade-là". De plus amples informations sur ce vaste dossier seront présentées aux élus lors du prochain conseil municipal ou du suivant, selon l'avancée du projet.