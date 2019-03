Le stade Michelin bientôt salle d'exposition pour des artistes

Clermont-Ferrand, France

Ils sont 23, comme dans une équipe de rugby, titulaires plus remplaçants. Neuf peintres, neuf street artistes et graffeurs et cinq sculpteurs qui ont été retenus pour cet Art et Rugby (le nom définitif de cet événement est encore à inventer). Certains sont auvergnats, comme le peintre François Groslières, le sculpteur Thierry Courtadon sans oublier l'artiste maison, Rémy Grosso, qui manie fort bien les pinceaux quand il délaisse les ballons. La majorité des artistes viennent de toute la France et ne connaissent pas forcément le rugby.

Ils ont été choisis patiemment. Ils ont accepté le pari parfois simplement par mail, avec obligatoirement l'envie de se lancer dans cette expérience unique. Ils viennent de Montbrison, Nice ou encore Paris. C'est pour cela qu'ils ont eu droit à une immersion ce mardi, une visite du stade, de l'ASM Expérience, des vestiaires. Les artistes ont même eu le privilège de voir un bout d'entraînement. Une découverte mais la plupart des artistes présents veulent revenir un jour de match, pour goûter l'ambiance et appréhender l'âme du Michelin lorsqu'il vibre.

Des œuvres à vendre

Leur mission, c'est de réaliser chacun trois à cinq œuvres. Si le calendrier est tenu, elles seront terminées à l'automne, pour être exposées au stade (peut être lors de l'inauguration des travaux qui viennent de débuter pour ajouter des loges au dernier étage de l'Espace Edouard). Ces œuvres pourront ensuite être exposées ailleurs, par exemple chez les partenaires du club qui en feront la demande.

Peintures ou sculptures seront à vendre. Peut-être une occasion pour les supporters d'acheter quelque chose d'unique qui les rattache au club. Mais ils ne faut pas forcément s'attendre à ce que les œuvres marient le jaune et le bleu ; les deux couleurs vont bien ensemble sur une pelouse, pas forcément sur une toile.