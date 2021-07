Rugby : le Stade Toulousain se met au e-sport !

L'objectif de ce stage est de former à la pratique du e-sport mais aussi de sensibiliser les jeunes aux jeux vidéos et au numérique

Au stade Ernest-Wallon, les manettes remplacent les ballons ovales ! Depuis ce lundi 19 juillet, le Stade Toulousain, en partenariat avec la région Occitanie et l'entreprise PlayTime, organise un stage de e-sport à destination des jeunes. Une première pour le club. Cinquante adolescents partagent leur journée entre une pratique intensive des jeux vidéo et des activités sportives. L'objectif est de former ces jeunes au e-sport (pratique compétitive des jeux vidéo) et de les sensibiliser sur les questions du numérique.

"Il faut savoir faire des pauses, se reposer, bien dormir, pour être bon"

"On leur montre les parallèles entre le sport et le e-sport, explique Kévin Rayé, responsable chez PlayTime. C'est-à-dire que dans les deux cas, il faut un vrai suivi, pas se lever à midi, bien manger pour garder des bons réflexes et les valeurs sont similaires."

Pour l'ancien champion Émile Ntamack, c'est aussi le moyen de mieux encadrer cette activité, surtout que certains jeunes passent beaucoup de temps devant leurs écrans. "C'est comme au rugby, on ne joue pas pendant huit heures d'affilée pour devenir bon. Il faut savoir faire des pauses, se reposer, bien dormir. Le e-sport, c'est pareil !"

Des professionnels du e-sport

50 jeunes, divisés en deux groupes, participent à ce stage de "Esport camp" cette semaine © Radio France - Théo Caubel

Avec ce stage "Esport Camp", le Stade Toulousain met un premier pied dans le e-sport. D'autres grands clubs sont déjà au niveau supérieur. Ils possèdent leur propre équipe professionnelle de e-joueurs. C'est notamment le cas de l'Olympique Lyonnais, du PSG ou encore, en rugby du FC Grenoble. Ils recrutent des joueurs pour représenter le club lors de compétitions de Fortnite, Fifa ou encore League of Legends.