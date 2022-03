Le Stockfish, la nouvelle salle de concert niçoise pour les musiques actuelles

Le stockfisch ce n'est plus seulement la fierté culinaire niçoise, c'est aussi le nom de la nouvelle salle de concert de Nice. On vous emmène à sa découverte.

La plus petite des grandes salles, c'est sa devise!... Elle affiche une capacité de 700 places, ainsi qu'une programmation ambitieuse et prometteuse, assurée par le collectif niçois la Crème.

Nichée à la Maison de l'étudiant à Nice, le Stockfish va accueillir une série de concerts variés, de l'électro au hip-hop en passant par le Stand Up. Elle vient combler un vide, celui de l'absence d'une salle de musique actuelle en centre ville. "L'installation des lumières et du son ont fait l'objet d'un soin tout particulier" explique Graig Monetti, adjoint à la jeunesse de la ville de Nice. "C'est aux jeunes niçois de s'emparer de cette salle" confit-il encore.

L'inauguration a eu lieu les 9 et 10 mars avec le concert du niçois Jill is Lucky et une série de concert la veille avec notamment Breakbot et Irfane connus pour avoir fait le son du générique du Grand Journal sur Canal+ il y a quelques années..

Christian Estrosi le maire de Nice et son adjoint à la jeunesse Graig Monetti ont donné le coup d'envoi de ce lieu dont l'offre vient compléter les salles déjà existantes (Nikaïa, Théatre de Verdure, Théatre Lino Ventura ou Black Box) dans le but de renforcer le rayonnement culturel de Nice candidate pour devenir capitale européenne de la culture 2028.

En attendant le rock, les musiques électroniques, le hip-hop ou les stand-up ont trouvé une nouvelle scène. Il ne reste au Stockfish qu'à trouver la recette pour conquérir son public et pour ça il suffit de jeter un coup d’œil sur la programmation à venir.