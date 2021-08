Le street-art investit le village d'Irissarry

Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez traversé le village d'Irissarry. Depuis quelques mois, des fresques font désormais partie du paysage, dans le bourg. Réalisées en mars dernier lors d'une résidence d'artistes, elles sont l'œuvre du duo Sismikazot, dont une des créations, Hitza Hitz, est connue pour attirer le regard des passants et automobilistes sur les bords de l'Adour, à Bayonne.

Rémi Tournier et Paul Soquet-Moreau, de leur vrai nom, ont cette-fois ci eu carte blanche pour exprimer leur art dans la commune bas-navarraise. Une initiative née d'une collaboration entre le Centre Départemental d'Education au Patrimoine Ospitalea, et le centre d'art Spacejunk.

Une démarche participative

"Ils se sont immergés dans le village, avant de créer leurs œuvres", explique Anne Pagola-Blazquez, médiatrice du patrimoine au sein du centre Ospitalea. "Leur approche est toujours la même : ils créent à partir du vécu du territoire. De leurs échanges vont naître des ressentis, des sentiments, qu'ils expriment ensuite. Ils travaillent avec ces notions de patrimoine humain et de transmission entre les générations."

Le duo a imaginé un parcours de cinq fresques à travers le village, comme il l'explique : "Il y a une sorte de cycle de la vie qui intervient. On commence avec les tout-petits à l'école primaire du village, ensuite la jeunesse et le début de la vie adulte au gymnase; la scène derrière la mairie fait un clin d'œil à la jeunesse et enfin la tapisserie qui parle de toute une vie, des liens familiaux et de plusieurs générations, du temps qui passe."

Les artistes ont également peint des textes, inspirés par des échanges avec les habitants du village, en témoignent ces mots traduits du français au basque et inscrits désormais sur le mur du gymnase : "Le pays coule dans mes veines, sa culture, sa langue, cette force à vouloir exister."

Des réactions diverses

De ce travail est également née une exposition, en place depuis le début du mois d'août à Ospitalea. Les artistes y expliquent leur démarche à travers des objets et des peintures qui mêlent art figuratif, abstrait et écriture.

"L'originalité du projet, c'était de faire venir le street-art ici à l'intérieur", raconte Anne Pagola-Blazquez. "Sortir aussi des stéréotypes, car on l'assimile souvent à un art urbain. Il y a eu des réactions diverses, certaines œuvres ont fait parler. Pour l'anecdote, certains villageois ont cru que l'une des fresques était un tag qui avait été fait la nuit ! Il y a eu du débat, l'art c'est fait pour ça. Le temps va faire que les gens vont s'approprier ces œuvres."

L'exposition "Herritage" est à voir au Centre départemental d'éducation au patrimoine Ospitalea jusqu'au 6 novembre. À noter que dans le cadre de cette expo, le centre va proposer des ateliers pédagogiques avec l'artiste plasticien Mister Ride, en proposant aux enfants de se mettre dans le peau de street-artistes durant quelques heures. Prochains rendez-vous le 29 septembre et le 3 novembre, à 15h.

