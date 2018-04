Pernes-les-Fontaines, France

L'aventure a débuté en 1987 à Pernes : une histoire de copains, passionnés de son et de musique, qui montent leur structure sous de nom de La Buissonne, celui de la route qui passe devant l’ancien hangar agricole qui va abriter console d’enregistrement et matériel de prise de son. On est alors en plein essor technologique car cinq ans plus tôt apparaissait le disque compact et en cette fin des années 80 l'enregistrement sur bande magnétique va progressivement disparaitre au profit de l'enregistrement numérique avec un bond en avant en matière de qualité sonore et de précision pour tout ce qui sera mixage et montage.

Les fantômes bienveillants des grands jazzmen disparus veillent dans le grand studio A Copier

Mais c'est la réputation du studio pour la musique de jazz qui va conduire Gérard de Haro, l'ingénieur du son resté seul à la barre, ses amis ayant pris le large pour d'autres aventures, à se lancer dans son propre label en 2003.

En Octobre il a été honoré pour son expérience et la qualité de ses enregistrements en recevant une victoire du jazz 2017.

Ici les musiciens n'ont qu'à penser à la musique car c'est le studio qui gère l'intendance pour l'hôtel et les repas Copier

Après un concert anniversaire en Octobre au New Morning à Paris , Gérard de Haro et son équipe propose au public provençal de souffler les bougies des trente ans lors d'un concert anniversaire ce vendredi à Arles, 20h30 à la chapelle du Méjan .