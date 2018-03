Normandie, France

Des enfants incollables sur les excréments des animaux et des humains ! C'est le constat que les parents font après être allés au Muséum d'histoire naturelle de Rouen pour voir l'exposition sur la taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête.

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, de Wolf Erlbruch et Werner Holzwarth - Muséum histoire naturelle de Rouen

Certains jours, le musée enregistre jusqu'à 600 entrées. Céline Aubin est médiatrice culturelle et scientifique, elle explique les succès de l'exposition : "Je pense que la thématique séduit les familles et c'est un livre assez populaire, un conte que les familles lisent à leurs enfants, souvent les jeunes parents ont eux-mêmes lu le livre petits."

Beaucoup de questions et de réponses sur les excréments du paresseux qui fait ses besoins une fois par semaine © Radio France - Marion Aquilina

Des dizaines d'enfants ont aussi pu assister aux ateliers en lien avec les excréments et la digestion chez l'homme et chez les animaux. Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis. La médiatrice culturelle et scientifique raconte beaucoup d'anecdotes : "On leur raconte que certaines baleines font caca rose, que les excréments des wombats sont cubiques !" C'est le point de départ pour distiller des connaissances scientifiques.

Après une visite dans la galerie des mammifères du muséum, les enfants ont effectivement eu un petit cours ludique sur la digestion et la seconde vie des excréments. Les minots sont très étonnés : "Je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'électricité avec des crottes", "Ça me paraît bizarre de faire du parfum avec du caca !"

Un livret est distribué aux enfants pour l'atelier "Au royaume des crottes" © Radio France - Marion Aquilina

>>> Info pratique : l'exposition a débuté le 8 février et se termine le 8 juillet