Le succès du festival Jeux et Cie se confirme à Epinal

A Épinal, le festival Jeux et Cie a fermé ses portes dimanche soir. Selon les organisateurs, le record d'affluence a été battu pour cette sixième édition. L'an dernier, 12000 visiteurs avaient déambulé dans les allées du Centre des Congrès, entre les stands de jeux de cartes, de rôle ou de société.

Pari relevé. Les organisateurs du festival Jeux et Cie espéraient cette année battre le record d'affluence. Selon Kévin Guellaff, c'est chose faite. "On va dépasser les 12 000 visiteurs dimanche soir", assure-t-il. A l'ouverture, ils étaient déjà des centaines à déambuler dans les allées du Centre des Congrès.

En six ans, la manifestation spinalienne a pris de l'ampleur. Elle s'est fait une place parmi les cinq festivals de jeux les plus fréquentés de France. Cette année, une centaine d'intervenants ; associations, auteurs ou éditeurs de jeux sont venus exposer leurs jeux. Mais la manifestation garde le même esprit, assure Kévin Guellaff :

Ce festival n'est pas simplement dédié aux éditeurs de jeux et aux jeux de plateau ; on fait un maximum de partenariat avec les acteurs locaux, les clubs de jeux, les associations..."

Un tremplin pour les auteurs de jeux locaux

Le festival Jeux et Cie propose une grande diversité de jeux, ce qui est apprécié par les visiteurs. © Radio France - Marie Roussel

Pour certains auteurs de jeux, ce festival est un véritable tremplin. C'est notamment le cas de Nicolas Sato. Aujourd'hui, ce Lorrain vit de ses créations :

Je viens ici depuis six ans. On m'a poussé à présenter mes prototypes et ça a marché. J'ai eu des contacts avec des éditeurs et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à voir mes jeux signés. Ça a complètement changé ma vie."

L'an dernier, 12 000 visiteurs sont venus déambuler dans les allées du Centre des Congrès à Épinal. © Radio France - Marie Roussel

Une diversité de jeux appréciée

Dans le public aussi, certains reviennent d'une année sur l'autre. C'est le cas de Thierry et Laetitita. C'est devenu une tradition pour ce couple de se rendre au festival Jeux et Cie. L'occasion pour eux de découvrir des jeux originaux. "Ce qui nous plaît, c'est la diversité des jeux, des éditeurs et des créateurs qui viennent."

Et parmi les nouveautés, l'Amicale des jeux d'escrime et de Balle de Nancy propose de découvrir le "trollball". Une sorte de balle au camp revisité... Avec une tête de troll à la place du ballon ! Un jeu qui trouve un grand succès chez les enfants et les parents :