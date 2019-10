Dernier jour pour profiter du petit train d'Orléans !

Orléans, France

Difficile de louper la petite locomotive blanche qui attend ses passagers sur la Place Sainte-Croix devant la cathédrale d'Orléans. C'est là qu'en septembre, le petit train prend son départ tous les jours à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h pour des balades de 40 minutes à travers les rues et l'histoire de la ville.

10 000 passagers la saison dernière

Le petit train a repris du service il y a trois ans et il a rapidement connu le succès. La saison dernière (une saison pour le petit train s'étend d'avril à octobre), il a accueilli pas moins de 10 000 passagers. "On devrait atteindre plus ou moins la même fréquentation cette année", commente Greg Dupuy, le conducteur de la locomotive.

Greg Dupuy est le conducteur du petit train d'Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le véhicule est une vraie star dans les rues d'Orléans, comme le raconte Greg : "Les gens me saluent quand le train circule dans la rue, les voitures s'arrêtent pour nous laisser passer, les commerçants me reconnaissent ... C'est très agréable !"

Un commentaire rédigé par Art et Histoire 45

Les raisons du succès du petit train sont nombreuses. Brigitte, venue d'Eure-et-Loire pour visiter Orléans, a pris place à son bord avec deux de ses amies. "On avait envie de _se laisser promener_. C'est le petit train qui fait le travail, nous on se repose !", s'amuse-t-elle.

Les commentaires diffusés à bord du train sont disponibles en plusieurs langues © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour Ludivine et Alban respectivement de Tours et Bourges, c'est une promenade en amoureux à bord du petit train. "On trouve que c'est plus intéressant d'avoir des commentaires sur ce qu'on voit, plutôt que de passer devant des monuments sans comprendre ce que c'est", explique Ludivine.

Ces commentaires, rédigés par l'association Art et Histoire 45, ont été enregistrés par Greg Dupuy lui-même. Des versions sont également disponibles en anglais, allemand, espagnol, chinois et néerlandais.

Le dernier jour pour profiter du petit train

En octobre, les balades n'ont lieu que le weekend. C'est donc le dernier jour pour en profiter ! Les tarifs sont de 7€ pour les adultes, 5€ pour les enfants et les personnes handicapées, 5€50 pour un groupe d'adultes, 4€ pour un groupe d'enfants. Le petit train est gratuit pour les moins de trois ans.