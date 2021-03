Le succès inédit des jeux vidéo dans le Poitou depuis le début du confinement

Depuis le début du confinement en France et dans le Poitou, les jeux vidéo ont de plus en plus de succès. Un phénomène qui touche tout le monde et qui provoque même des ruptures de stock pour certaines consoles de jeux dans les magasins de Poitiers.

Les poitevins de plus en plus nombreux à se laisser tenter par les jeux vidéos depuis le début du confinement. Les chiffres d'affaires des magasins spécialisés augmentent depuis un an et certaines consoles sont même en rupture de stock. En France, le marché français du jeu vidéo affiche une croissance de +11,3% en 2020.

Un succès qui se confirme aussi du côté des jeux rétro, qui datent de la fin des années 90 ou début 2000. A Poitiers c'est la spécialité chez Gamecash installé dans la galerie des Cordeliers.

En rangeant les dernières consoles de jeux reçues, Ruben constate ce succès tous les jours. "Les gens ont retrouvé leurs anciennes consoles : la Nintendo 64, la Gamecube, la DS mais aussi ma Playstation 2, ça leur rappelle l'enfance et ils viennent acheter des jeux de l'époque comme les Pokémon ou Mario."

Avec le confinement il a fallu s'occuper - Jérémy

Jérémy lui aussi s'est remis à jouer pendant le premier confinement avec sa copine. L'occasion pour lui de changer un peu ses habitudes. "Avec le confinement il a fallu s'occuper. Comme un peu tout le monde j'ai acheter un grand PC. C'est pratique et sympa à refaire.

Toutes les générations touchées

Et ça ne concerne pas que les jeunes, les parents aussi s'y mettent comme Leia avec son fils de 14 ans. "On joue dès que l'on peut à la maison. Avec le confinement, une fois qu'on a fait le tour des activités, il ne reste plus grand chose à faire. Cela me permet de me poser avec lui. C'est un moment entre nous et c'est toujours un bon moment."

Mais le magasin victime de son succès est bien souvent à court de stock de consoles. Il faut réserver à l'avance pour espérer en avoir une. Chacune de ces précieuses machines est vendue dans les 48 heures maximum