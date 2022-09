Le succès populaire du cabaret Voulez-vous en Dordogne

Un an après son ouverture à Marsac en Dordogne, le cabaret Voulez-vous fait salle comble. Et la nouvelle saison s'annonce excellente.

Les cabarets ne brillent pas qu'à Paris. Dans l'agglomération de Périgueux, le cabaret Voulez-vous a ouvert il y a presque un an à Marsac, à côté du parc des expositions. Et ça fonctionne du tonnerre. "On est très contents, le succès était immédiat", sourit Laurent Descaves, le directeur du groupe. Il possède des cabarets à Orléans, à Lyon, Périgueux, et un autre qui ouvrira prochainement à Rouen.

Spectacle traditionnel et comédie musicale

"Depuis le Covid, la typologie du public a changé. Avant on fonctionnait avec la moitié de la jauge, mais là, ça y est ça revient", dit-il. Voulez-vous propose des spectacles traditionnels avec la revue de music-hall Caprice, jouée le jeudi midi et le dimanche midi. La comédie musicale Utopia est présentée le vendredi soir et le samedi soir.

"Les gens viennent de partout, on a aussi bien des personnes qui habitent juste à côté de Périgueux, que des gens qui sont prêts à faire une heure et demi de voiture. Dans ce cas, ils prennent un hôtel et restent pour le weekend", ajoute Laurent Descaves.

La nouvelle saison débute ce jeudi.