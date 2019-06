Le Sud-africain James Cunnama remporte l'Ironman de Nice

Alpes-Maritimes, France

L'Ironman de Nice se déroule sous une chaleur accablante ce dimanche, sur la promenade des Anglais et dans l'arrière pays niçois. 2 900 participants au départ à 6h30 et des milliers de spectateurs tout au long du parcours, raccourci pour cette 15e édition à cause de la canicule.

30 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied en moins au programme, pour limiter les efforts sous ces températures qui dépassent encore les 32° sur les Alpes-Maritimes ce dimanche. C'est finalement le Sud-Africain James Cunnama qui a remporté l'épreuve en 7 heures et 16 minutes, après 3,8 km de natation, 152 km de vélo et 30 kilomètres de course à pied sur la promenade des anglais. Première victoire pour lui sur l'Ironman niçois.

Derrière lui, c'est le Français Kevin Rundstadler qui a créé la surprise en se classant 2e pour son premier Ironman. Il était même en tête à quelques kilomètres de l'arrivée mais pas de regret pour lui. Même le grand favori de l'épreuve Frédéric Van Lierde s'est écroulé sur la fin à cause de la chaleur. Le Belge, cinq fois vainqueur ici à Nice, termine 3e à 11 minutes du vainqueur.