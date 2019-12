Le super-champion Pierre-Noël Delahaye, à la télévision le soir de Noël

Après six victoires d'affilées dans l'émission Question pour un champion, au printemps dernier, le trélissacois Pierre-Noël Delahaye revient dans l'émission pour une spéciale ce mercredi 25 décembre.

Pierre-Noël Delahaye a participé plus de sept fois à l'émission Question pour un champion.

Dordogne, France

Les quizz, Pierre-Noël a toujours aimé. "J'écoutais le jeu des 1.000 francs avec mon père quand j'étais petit", se remémore l'employé du conseil départemental, à l'affiche d'une émission spéciale de Question pour un champion ce mercredi 25 décembre.

Au printemps 2019, le super-champion a enchaîné six victoires. Le trélissacois avait alors gagné 50.000 euros et un voyage à la Martinique. Une surprise pour ses amis : “ils ont l’habitude de m’entendre dire des boutades, ils ne me connaissaient pas sous cet angle-là”.

Ses domaines de prédilection ? Littérature, art, peinture, histoire…et un petit faible pour la bande dessinée, “époque Fluide Glacial et Hara-Kiri”, précise-t-il. Pierre-Noël insiste : “je ne suis spécialiste de rien, mais en lisant beaucoup on apprend un peu sur tous les domaines”.

Avant les émissions, Pierre-Noël révise peu : le candidat préfère cuisiner, promener son chien dans le Périgord, sa région natale, et bien sûr...lire !

Prochain objectif pour le champion : peut-être le jeu SLAM. “S’il y a des sélections dans la région, je tenterai ma chance”... à bon entendeur !

Pour tenter votre chance à l'émission, cliquez sur ce lien.