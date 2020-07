Le supercross de l'Yonne 2020 est annulé

La décision a été annoncée ce vendredi matin par le président du moto club de Brienon, Yannick Ongaro. Les contraintes sanitaires étaient trop importantes pour les organisateurs. Ils envisageaient d'accueillir 4000 spectateurs mais les règles imposées par la préfecture ne permettaient de faire entrer que 2000 spectateurs .

Entretien avec Yannick Ongaro Président du Moto Club de Brienon Copier

"Avec seulement 2000 personnes, dès le départ on était financièrement dans les choux" explique Yannick Ongaro. "Le supercross génère en général avec 8000 spectateurs une recette pour nous de 20 à 30 000 euros. Le club va être dans le rouge financièrement. Ce n'est pas pour faire de l'argent, mais ça permet de faire vivre notre club de passionnés. " Même en accueillant 4000 personnes les organisateurs redoutaient de ne pas pouvoir offrir un spectacle de qualité aux spectateurs. Des spectateurs auxquels il fallait penser aussi pour éviter tout risque pour leur santé. "Il aurait fallu que j'ai un terrain de 20 000 à 30 000 mètres carrés pour accueillir tout le monde , hors je n'ai que 8000 mètres carrés."

Une grande déception

" On a fait le maximum pour tenter de maintenir le supercross . On a attendu la dernière limite mais mis bout à bout on s'est aperçu qu'on avait pas le choix " souligne le président du moto club. Aujourd'hui il faut se remettre de cette déception : " Notre épreuve est reconnue comme _l'une des plus belles en France_. On ne pense pas à l'avenir. Nous n'avons rien prévu pour l'an prochain, puisqu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. "