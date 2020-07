Le surf électrique, une pratique pour initier les débutants dans le Golfe du Morbihan

Le club Captain Watt basé à Arzon sur la plage du Fogeo accueille ses premiers pratiquants de surf électrique depuis janvier dernier. A cause du confinement, le lancement a pris du retard mais le club espère bien attirer beaucoup de monde pour la saison.

Jusqu'à 40km/h

La planche pèse environ une cinquantaine de kilos. C'est très lourd et cela s'explique par la présence d'un moteur. Il est situé sous la planche à l'arrière.

Le surfeur est muni d'une manette dans la main, lorsque celui-ci appuie dessus le surf accélère et peut atteindre une vitesse de 40 km/h.

Le surfeur dispose d'une manette reliée à son poignée pour gérer la vitesse du surf. © Radio France - Diane Sprimont

Idéal pour les débutants

"On a des néophytes qui arrivent à se mettre sur la planche et à prendre des vagues même avec beaucoup de vent. Ce qui est génial avec le surf électrique c'est qu'on peut en faire par tous les temps", précise le fondateur du club, Julien Boyer Le Maout. C'est une pratique qui attire donc les novices, "au bout d'une dizaine de minutes on peut réussir à tenir debout dessus et à surfer", ajoute Julien Boyer Le Maout.

La séance coûte 85 euros de l'heure. Les surfs électriques ne sont accessibles qu'en compagnie d'un moniteur, leur location en autonomie n'est pas autorisée.