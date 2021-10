Le surfeur Michel Bourez dépose ses empreintes sur l'Anglet Surf Avenue

Une nouvelle paire d'empreintes sur l'Anglet Surf Avenue sur la promenade de la chambre d'amour. Celles de Michel Bourez, sélectionné en équipe de France pour les Jeux Olympiques de cet été à Tokyo. Le polynésien de 35 ans a terminé 5ème dans la compétition. Ce mercredi, la ville d'Anglet l'a invité à déposer ses empreintes sur l'Anglet Surf Avenue.

C'est le 17ème surfeur a déposer ses empreintes sur l'Anglet Surf Avenue © Radio France - Anthony Michel

Une véritable fierté pour Michel Bourez "C'est quand même une grande ville du surf ici en France. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de grandes compétitions. C'est aussi une fierté pour moi parce que mes enfants et leurs enfants viendront ici en France, et pourront voir leur nom et mon prénom ici à Anglet, donc j'espère que ça va les motiver pour faire la même chose et voir plus". Le surfeur qui regarde désormais vers l'avenir, et espère être sélectionné en équipe de France pour les JO 2024, dont l'épreuve de surf se tiendra chez lui à Tahiti.

17 paires d'empreintes gravées dans le béton

Cette Anglet Surf Avenue, la ville l'a inauguré en 2018. Sur cette partie de la promenade de la chambre d'amour, c'est le 17ème surfeur a mettre ses pieds dans le béton. Déjà de grands noms sont passés par Anglet comme Kelly Slater ou encore Mick Fanning. Et une fierté d'ajouter le nom de Michel Bourez à la liste pour Anthony Bleuze, adjoint au maire en charge des animations. "Quand on a décidé, il y a cinq ans, de créer cet Anglet surf avenue, c'était une volonté d'ancrer un peu plus le surf dans l'ADN de la ville. Et force est de constater que c'est quelque chose qui a plu et qui séduit également les surfeurs et qui rentre finalement à Anglet toute cette histoire du surf européen qui est née à Anglet, avec Biarritz".