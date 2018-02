Le plus grand paquebot du monde est apparu discrètement, à travers la brouillard, pour son retour à Saint-Nazaire. Le Symphony of the seas est revenu après avoir passé quatre jours sur l'eau pour des essais en mer. Des centaines de personnes sont venues admirer le spectacle.

Saint-Nazaire, France

Il mesure 362m de long, 47m de large, et pourtant il a fallu plisser les yeux pour l'apercevoir au loin. Le paquebot Symphony of the seas est revenu dans sa cale à Saint-Nazaire, dans le brouillard et en retard.

Les premières personnes sont arrivées à 15 heures pour avoir le meilleur point de vue.

Après plus d'une heure d'attente, Agnès et les centaines d'autres personnes présentes ont finalement pu observer cette véritable "ville flottante" : "C'est féerique de la voir apparaitre dans le brouillard. Au départ on entendait juste la corne de brume, on l'a découvert au fur et à mesure."

Certains ont même renommé le Symphony of the seas : "le paquebot fantôme"

Le plus grand paquebot du monde, construit à Saint-Nazaire, est parti jeudi 15 février pour une série d'essais au large. Il doit être livré le 23 mars à l'armateur américain RCCL.

Le paquebot est ensuite retourné dans sa cale à Saint-Nazaire

Plus de 6 000 passagers et 2 000 membres d'équipage embarqueront sur le plus grand paquebot du monde.