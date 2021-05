Le tableau de Pierre Soulages a été vendu 1.300.000 euros

Une peinture de Pierre Soulages a été vendue 1.300.000 euros ce samedi après-midi à l'hôtel des ventes de Montpellier. Elle était évaluée entre 500.000 et 800.000 euros. Il s'agit d'une toile réalisée le 16 avril 1975 par le peintre français vivant le plus cher au monde dans son atelier sétois et acquise juste après sa réalisation. Une huile sur toile de 100 x 81 cm issue de la collection d'une famille montpelliéraine, jamais exposée au public.

