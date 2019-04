Le tableau du Douanier Rousseau est en fait un faux : ce n'est pas l'oeuvre du peintre lavallois

Le tableau donné au musée de Laval il y a un an et demi est un faux : ce n'est pas l'oeuvre du peintre lavallois le Douanier Rousseau. Le musée de Laval l'a annoncé ce lundi.

Laval, France

C'est une énorme déception pour le musée d’art naïf et des arts singuliers de Laval : le tableau donné au MANAS il y a un an et demi par un donateur anonyme est un faux.

Les experts ont tranché. "Paysage avec pêcheur" n'a pas été peint par le célèbre peintre lavallois le Douanier Rousseau.