Le tableau est-il vraiment l'oeuvre du peintre lavallois le Douanier Rousseau ?

Laval, France

Le musée d'art naïf et des arts singuliers de Laval, le MANAS, a reçu un tableau il y a un an et demi, attribué au peintre mayennais le Douanier Rousseau. Mais est-ce un vrai ? On le saura ce lundi.

à lire aussi Laval : le mystérieux tableau attribué au Douanier Rousseau enfin dévoilé

Le donateur anonyme a laissé un certificat d'authenticité avec cette oeuvre, "Paysage avec pêcheur", mais il a fallu une longue expertise. Si le tableau est authentique, cela veut dire que la ville pourra l'exposer.