Le tableau "L'Origine du monde" et... des jeux vidéo exposés au Centre Pompidou-Metz en 2023

C'est une star de la peinture qui va rester quelques mois en Moselle. Le tableau "L'Origine du monde", peint par Gustave Courbet en 1866, va être exposé au Centre Pompidou-Metz du 18 novembre 2023 au 14 avril 2024, dans le cadre d'une exposition sur le psychanalyste Jacques Lacan. Le musée messin l'a annoncé dans la présentation de sa saison 2023 lors d'une conférence de presse, jeudi 24 novembre. Le tableau mondialement connu, représentant en gros plan la vulve et le torse d'une femme, avait été acquis par Jacques Lacan dans les années 1950. Il sera prêté par le musée d'Orsay, à Paris. L'exposition retracera la vie du psychanalyste et les orientations de sa pensées à travers plusieurs oeuvres, dont des tableaux de Diego Velazquez, Salvador Dali et du Caravage.

De l'art dans les jeux vidéo

Une autre rétrospective sera consacrée, entre le 15 avril et le 11 septembre 2023, à la peintre Suzanne Valadon, figure du quartier de Montmartre, à Paris. Des nus et des portraits de l'artiste proche d'Edgar Degas ou de Toulouse-Lautrec seront présentés. Le musée messin fera aussi la part belle, dans un tout autre style, aux jeux vidéo. L'exposition aura lieu du 10 juin 2023 au 15 janvier 2024 et s'intéressera à la manière dont les artistes transforment ces jeux numériques en oeuvres d'art. Une trentaine de pièces numériques seront présentées.

Avec une fréquentation en baisse cette année, le Centre-Pompidou Metz compte retrouver l'an prochain sa fréquentation d'avant la crise sanitaire, quand il accueillait 300.000 visiteurs par an.