Le tapis rouge du festival du film de Cabourg attire toujours le public

Le festival du film romantique de Cabourg se poursuit ce vendredi 14 juin avec en début de soirée la traversée du tapis rouge. Les acteurs et réalisateurs des films présentés ont précédé les membres du jury devant un public d'habitués, friand de photos et d'autographes.

Cabourg, France

"Sandriiiiiine !" André veut capter le regard de la présidente du jury, l'actrice Sandrine Bonnaire, à travers son caméscope, et c'est réussi ! Le retraité est un habitué, il vient spécialement de la région parisienne à Cabourg depuis une dizaine d'années à la même époque. "Mais au fil du temps, je ne connais plus grand monde au niveau des acteurs", s'amuse André.

Le public du tapis rouge du festival de Cabourg est un public d'habitués. "On vient ici tous les ans et on fait toujours des rencontres, raconte Ghislaine, de Brionne dans l'Eure, ça crée une bande ! Ce qu'on aime, c'est être proche des acteurs, ils sont accessibles."

Téléphones, appareils photo, ça mitraille à Cabourg ! © Radio France - Marcellin Robine

Une proximité appréciée aussi par Sandrine Bonnaire, présidente du jury : "vous êtes tous adorables et si on existe , c'est grâce au public, vraiment", clame t-elle aux spectateurs. Et les fans pourront encore chasser les selfies et les autographes samedi soir, pour le deuxième tapis rouge du festival de Cabourg.