Le TC Guéret inaugure trois nouveaux terrains de tennis extérieurs

Le Tennis Club de Guéret a maintenant trois nouveaux terrains de tennis extérieurs au centre tennistique de Grancher. Le club et ses licenciés attendaient ce moment depuis plus de trois ans pour pouvoir de nouveau pratiquer leur sport préféré dehors.

Guéret, France

En cette rentrée, certains licenciés du Tennis Club de Guéret vont pouvoir pour la première fois faire l'impasse sur les courts intérieurs et aller taper la balle sous le soleil. Depuis plus de trois ans, les courts extérieurs, en trop mauvais état, n'étaient plus utilisés.

D'ailleurs les Roger Federer en herbe n'ont pas attendu l'inauguration de ces trois courts flambants neufs ce mardi 17 septembre pour en profiter. L'attente a été longue et a placé le TC Guéret dans une situation assez ironique. Proposer un sport d'extérieur mais forcer ses licenciés à jouer à l'intérieur.

32 500 euros les trois courts

"Il y avait de l'herbe qui poussait sur les courts. Et les filets étaient trop bas", se souvient Mathis 9 ans. Depuis qu'il est licencié au club, il ne s'est jamais entrainé dehors.

"C'était possible de jouer dessus mais c'était dangereux, explique son entraineur, David Barre. C'est-à-dire que la surface était devenue un peu poudreuse. On pouvait glisser et tomber. Donc pas possible de faire jouer les enfants dessus.

Des courts abandonnés au fil du temps. La mairie avait enlevé les poteaux et les filets.

Des tensions avec les autres clubs

Avec un GreenSet (surface de terrain en résine) et des filets tous neufs, le TC Guéret espère, en plus de contenter ses licenciés, améliorer ses relations avec les autres clubs de la région.

"On a eu quelques soucis en matchs par équipes, se rappelle David Barre. Avec des clubs qui nous demandaient d'organiser les matchs à l'extérieur, mais on n'avait pas les moyens. Donc on allait jouer dans d'autres clubs pour nos matchs à domicile c'était bien dommage."

"Reste à rénover le toit des courts intérieurs pour empêcher les fuites l'hiver maintenant !", proposent avec un sourire les licenciés.