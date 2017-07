Le télésiège du Mont-Noir, à la frontière franco-belge, star de la série flamande "Eigen Kweek"

La série flamande "Eigen Kweek" est suivie par deux millions de téléspectateurs chaque jour sur la VRT. Depuis, un bus touristique emmène les fans sur les lieux de la série. Parmi eux, l'emblématique télésiège du Mont-Noir, qui va franchir la barre des 10.000 visiteurs à la fin de l'été.

Le télésiège au Mont Noir, star d'une série télévisée flamande ! Elle s'appelle "Eigen Kweek", traduisez "Cultiver soi-même". C'est l'équivalent de "Plus belle la vie" en France. De l'autre côté de la frontière, en Flandre belge, cette série est suivie par deux millions de téléspectateurs chaque soir sur la VRT (télévision publique flamande).

La série raconte l'histoire délirante d'une famille d’agriculteurs, qui n'arrive plus à vivre de leurs récoltes de patates qui pourrissent. Ils décident de faire pousser du cannabis ! Depuis le succès de la série, à la manière du Ch'tis tour de Bergues, un Flamand a eu l'idée d'organiser des Tours en bus sur les lieux de tournage de la série. Un tour de quatre heures qui passe par le télésiège du Mont-Noir où a été filmé la série.

Un tour exclusivement en néerlandais

Depuis trois ans, des bus entiers de touristes arrivent de Flandres pour découvrir ce télésiège à la frontière franco-belge : "Le début de la série a été tourné ici" se souvient Georges, un fan venu sur le circuit. "Le fils du fermer veut fumer un joint, il prend le télésiège pour que personne ne le voit ni sente l'odeur" sourit-il.

Georges et son groupe d'amis, venus pour découvrir le télésiège du Mont-Noir © Radio France - Pauline Pennanec'h

Grâce à la série, plus de 6.000 visiteurs sont venus voir le télésiège de Johan Gheysens, qui ne se lasse pas de les accueillir : "Tous les jours, sur le tournage, c'était la fête. Ici on s'amuse ! Je dis même aux visiteurs qu'avec une loupe, on peut voir la Tour Eiffel depuis le télésiège !" plaisante-t-il.

Bientôt 10.000 visiteurs à la fin de l'été

Ce tour exclusivement en néerlandais, c'est une idée de Johan Dierynck, guide à l'office de tourisme Heuveland : "On a commencé les premiers tours en mai 2013. J'étais passionné par la série, et j'ai proposé à l'office de tourisme de faire quelque chose sur la série. Le circuit passe par tous les villages de Heuvelland. On commence par un café où on mange une tarte aux crottes de souris ! Ensuite, on peut faire un petit tour sur le télésiège, puis on déguste du vin à la fin" explique le guide. À la fin de l'été, le circuit aura attiré 10.000 visiteurs.

Johan Dierynck a eu l'idée de créer ce circuit à la découverte des lieux de tournage de la série © Radio France - Pauline Pennanec'h

Côté français, on y gagne aussi

Régine, qui tient la brasserie attenante, le Cordoba. Elle a vu elle aussi son chiffre d'affaire grimper : "Des jours, il y a trois bus en même temps, ça fait du monde ! Des personnes viennent d'Anvers, parfois de plus loin, ça marche très bien" confie-t-elle.

Régine tient la brasserie le Cordoba, attenante au télésiège © Radio France - Pauline Pennanec'h

Du côté français, ces tours ne peuvent que mettre un coup de projecteur sur la région. Fabien Jansen, directeur de l'Office de Tourisme Coeur de Flandre : "C'est très bien pour le coin, la région, avec l'idée que le territoire rayonne ! C'est dommage que la série ne soit pas traduite, mais ça pourrait être un nouveau filon à exploiter s'ils décident d'en faire une" sourit-il. Mais rien n'empêche de suivre le tour pour profiter du circuit !

Découvrez le reportage France Bleu Nord ►