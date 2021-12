Le télétravail freine la fréquentation le midi sur le Marché de Noël de Montbéliard

Télétravail et marché de Noël ne font pas bon ménage à Montbéliard. Les restaurateurs des deux allées gourmandes (Sponeck et Velotte) le constatent chaque midi. De nombreux salariés qui avaient l'habitude de se restaurer, cour Sponeck ou place Velotte, ne sont pas là, cette année. Entre 25 et 30 % de clientèle en moins le midi. Certains disent même moins 50 %.

"D'habitude, on a les employés de bureau, les commerciaux et autres travailleurs. Et là, ils ne sont pas là. Ca pèse lourd au comptoir"; explique Pinot du Goret d'Or. Le coordinateur du collectif Manif'Est à Montbéliard, Alain Boutonnet confirme : " Les affaires ne marchent pas aussi bien que les autres années. Le marché de Noël attire habituellement les travailleurs de la région. Aujourd'hui, ils sont à la maison. L'effet du télétravail est indiscutable."

Des allées parfois bien clairsemées dans l'espace gourmand de Sponeck © Radio France - Christophe Beck

Plus globalement, si l'on ajoute la mauvaise météo et l'absence de certains fidèles, la fréquentation globale du marché de Noel de Montbéliard semble pour l'instant reculer du même ordre : entre 25 et 30 %. "Les stands de vin chaud sont des indicateurs assez précis de la fréquentation. Quand on annonce moins 25% au vin chaud, c'est que la tendance concerne l'ensemble du marché", ajoute Alain Boutonnet

"Sur le marché, nous avons beaucoup de mal le midi à cause du télétravail" Copier

Il reste désormais un peu plus de deux semaines pour inverser la tendance.