Le temple Saint Martin de Montbéliard fait son entrée au loto du patrimoine

C'est le plus vieux et le plus beau temple protestant de France et le seul monument de Bourgogne-Franche-Comté à entrer dans le programme 2020 de la Fondation du Patrimoine. Le temple Saint Martin de Montbéliard bénéficiera du loto du patrimoine. A Montbéliard, la communauté protestante exulte.

Formidable coup de projecteur pour le temple Saint Martin de Montbéliard. Le plus vieux temple luthérien de France et sans doute l'un des plus beaux est retenu dans les projets 2020 de la fondation du patrimoine de l'illustre Stéphane Bern. C'est le seul monument de Bourgogne Franche-Comté a entrer dans l'édition 2020 du loto du patrimoine.

Le temple Saint Martin, classé monument historique, devrait faire l'objet d'un ambitieux projet de rénovation de son intérieur. Le chantier est préparé par l’ association Eglise protestante unie de France - paroisse de Montbéliard qui peine à réunir les 3 millions d'€ nécessaires.

"Même si c'était espéré et attendu, c'est une excellente nouvelle. Notre temple décroche une reconnaissance nationale et même internationale" dit Monique Quetin, ex-président de la paroisse de Montbéliard.

La pasteur de la paroisse de Montbéliard, Carine Franck renchérit : " On est ravi. Ça fait un moment que les bénévoles font leur possible pour faire avancer le projet. On va pouvoir dire à la France que ce temple est une perle et qu'il mérite cette ambitieuse rénovation"

Monique Quetin et Carine Frank de la paroisse protestante unie de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Les investigations pour préparer cette rénovation ont mis à jour des fresques sous la vielle peinture. Des décors peints qui datent de la construction du temple et qui rendent cette rénovation encore plus impérieuse.