Le Temple Saint Martin de Montbéliard opte pour la géothermie profonde

C'est l'une des dernières tranches du chantier de rénovation complète du temple Saint Martin à Montbéliard. Il s'agit du chauffage. Le conseil presbytéral s'est rangé à l'avis de l'architecte, en optant pour la géothermie profonde.

Un investissement de 380 000 €, plus lourd qu'un mode de chauffage traditionnel, mais plus écologique et plus économique à terme, puisqu'on utilise la chaleur profonde de la terre. "Nous nous sommes laissés séduire par ce mode de chauffage qui préserve l'environnement en même temps que nos finances. C'est vraiment le chauffage idéal. Et nous sommes l'un des premiers grands bâtiments publics de France a adopter la géothermie" explique Christiane Becker, la présidente du conseil presbytéral.

Il faudra pour cela creuser à plus de cent mètres dans les profondeur du sol, au niveau de l'entrée principale du temple, car la foreuse ne pourra pas pénétrer dans l'édifice. Le chantier se déroulera à l'automne, juste avant le marché de Noel de Montbéliard. "La géothermie, on va aller la chercher juste devant la porte ouest. Les forages partiront d'un périmètre de quelques mètres carrés pour rayonner par dessous le temple à 100 voire 150 mètres de profondeur, en étoile" , explique le trésorier du conseil, Gabriel Zammarchi*.* Et sans risques de fragiliser l'édifice "car les forage font 10 à 12 centimètres de diamètres seulement, à grand profondeur".

La rénovation complète de l'intérieur du temple Saint Martin (3,5 millions d'€) devrait s'achever à la fin de cette année 2023 pour une inauguration à l'occasion de "Montbéliard, capitale française de la culture". Il restera alors à poser l'orgue entièrement rénové lui aussi.