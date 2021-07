Le temps d'un festival, les habitants de Saint-Benoît-du-Sault hébergent une trentaine d'artistes

Les Nison nous accueillent dans leur belle maison, au cœur du village de Saint-Benoît-du-Sault. Installés ici depuis quatre ans, ce couple de retraités qui vivait autrefois en région parisienne est partie prenante de l'organisation du festival de musique baroque qui se tient tous les étés dans la commune. Cette fois, ils accueillent Cécile Achille, soprano. C'est la particularité de cet événement consacré à la musique baroque : les artistes ne dorment pas à l'hôtel mais chez l'habitant. C'est à la fois une nécessité, il y a peu de possibilités d'hébergement dans le secteur, et un moyen de créer du lien.

Echapper à la froideur d'une chambre d'hôtel

"On a un deuxième étage avec une chambre disponible, c'est donc volontiers que l'on accueille les gens du Temps suspendu. On ne peut pas partir en vacances ces jours-là, mais c'est la seule contrainte !" explique Daniel en souriant. La chanteuse, elle, apprécie de passer ces quelques jours dans un cadre chaleureux : "C'est plus personnel, plus vivant. On est loin de chez nous, donc c'est précieux d'échapper à la froideur d'une chambre d'hôtel". La jeune femme s'est déjà produite plusieurs fois à St-Benoît, ce qui lui a permis de tisser des liens avec des habitants, notamment le médecin de la commune et son épouse qui l'ont hébergée à plusieurs reprises. Daniel aussi tire profit de ces échanges : "Je découvre la musique baroque. J'avais entendu des morceaux, sans y prêter plus attention que ça. Ça s’adresse au départ à une clientèle de gens plus initiés en matière de musique. Mais là c'est un plaisir de découvrir chaque année de nouveaux morceaux, de nouveaux interprètes, de nouveaux auteurs".

Cette semaine, une petite dizaine de familles de Saint-Benoît auront participé à l'hébergement des musiciens du festival, un ou plusieurs, en fonction de la taille des maisons. Sur la trentaine d'artistes qui s'y seront produits, aucun n'aura passé la nuit à l'hôtel.