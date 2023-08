Le temps d'un week-end, le Parc Samara revient au temps de la Préhistoire

Un morceau de silex, de la marcassite... Frotter les deux pierres l'une contre l'autre, et les étincelles éclatent. Ajoutez-y un peu de paille, soufflez sur la braise naissante, et vous avez du feu. Des étincelles il y en a, dans les yeux d'Anouk. Il faut dire que sa matière préférée, c'est l'histoire... et maintenant peut-être, la préhistoire ! "Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec juste de la paille. Je pense qu'au lieu de faire des trucs artificiels, on pourrait faire des trucs naturels, comme eux à l'époque".

Lors de cet évènement, Samara accueille des artisans spécialistes de la Préhistoire qui expérimentent les savoir-faire primitifs © Radio France - Camille Marigaux

La maman d'Anouk, Anabelle a connu le parc parc samara quand elle était toute petite. "Je suis contente de revenir et de montrer des choses concrètes sur cette époque à mes enfants. Les livres d'histoire, c'est bien, mais c'est mieux de le sentir concrètement, les odeurs... j'ai appris le sens dans lequel on place la peau pour faire des chaussures, par exemple".

Parmi ces choses concrètes, la poterie, le tannage des peaux de bêtes ou encore la cuisine du néolithique. Robin Brethes fait partie de l'association Inspiration Sauvage. Assis sur sa peau d'animal, il trie des glands, entouré de bols remplis de graines et de céréales. Il prépare le déjeuner de l'époque. "Je vais faire une espèce de bouillie, une potée, avec des orties, des pois, des céréales, et de la poitrine de porc ! Car on élevait des cochons à l'époque".

"La Préhistoire n'est pas figée, donc passionnante"

L'évènement "Artisans de la Préhistoire" est organisé par les médiateurs culturels de Somme Patrimoine, la structure qui gère le parc, en partenariat avec trois associations qui expérimentent les savoir-faire primitifs. Tous expliquent au public ce qu'on sait des connaissances en préhistoire et en archéologie. Parmi ces médiateurs, Christophe Lesage, que l'on retrouve en train de tailler un silex, quelques poissons vidés à côté de lui. "On va faire fumer ce poisson toute la journée, pour savoir si dans ces contextes un peu humides, le fumage va prendre. Puis, on ne va pas manger ce poisson, on va le conserver. Le but du jeu c'est de savoir combien de temps on peut le conserver. Toutes ces expérimentations nous aident à voir ces petits détails que l'archéologie ne peut pas nous apprendre. C'est à dire qu'on essaie de retrouver les gestes et les techniques de l'époque. On essaie même de retrouver la façon de penser de ces gens ! A cette époque-là, il y avait telle ou telle condition climatique, ou environnementale, donc ils devaient penser de telle ou telle manière. Vous savez, cette Préhistoire elle est pas figée. C'est pour ça qu'elle est passionnante !".

Informations pratiques : de 10h à 18h, au Parc naturel et archéologique de Samara. Tarifs de 12,50 à 15 euros, gratuit pour les moins de 4 ans. Restauration possible sur place