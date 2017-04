Le TFC assure quasiment son maintien en Ligue 2

Le Tours FC a battu ce vendredi soir Clermont 3 buts à 0 pour le compte de la 35ème journée de Ligue 2. Les footballeurs tourangeaux ont fait un très grand pas vers le maintien avec six points d'avance sur le barragiste à trois journées de la fin du championnat.

Tours a enchaîne ce vendredi soir son neuvième match d'affilé sans défaite en Ligue 2. Cette fois, c'est Clermont qui a flanché face à l'attaque tourangelle. Tours s'impose 3-0 dans cette rencontre de la 35ème journée (buts de Diarra à la 3ème minute, et Bouanga à la 44ème et la 91ème minute). A trois journées de la fin, Tours compte désormais six points d'avance sur le barragiste (Orléans), avec un goal average favorable.

La joie tourangelle après le troisième but de Denis Bouanaga © Radio France - Xavier Louvel

C'est irrationnel si on se projette deux mois en arrière. Gilbert Zoonekynd, l'entraîneur du TFC

"Sur le plan comptable, il nous manque encore un point pour assurer officiellement le maintien" a expliqué Gilbert Zoonekynd, l'entraîneur du TFC, à l'issue du match. "Maintenant, on en a six d'avance, il en reste neuf en jeu. Si on est un peu pragmatique, il faudrait que nos adversaires directs gagnent trois fois et qu'on perde trois fois aussi. On ne peut pas dire que c'est impossible mais c'est hautement improbable".

Le Tours FC profite ce soir de la lourde défaite du Red Star à Orléans 4-0. Laval, la lanterne rouge, jouera lundi à Lens. Laval, ce sera justement le prochain adversaire vendredi prochain (5 mai) en Mayenne. Tours n'a désormais que d'un match nul pour assurer le maintien. "Ce sera un match comme un autre" assure Florian Miguel, le latéral tourangeau. "On va tout faire pour s'imposer là-bas, pour les enfoncer". Au cas où,le TFC pourra terminer le travail face au Havre à domicile lors de l'avant-dernière journée, ou à l'AC Ajaccio en clôture de cette Ligue 2.