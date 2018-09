Saint-Omer, France

En raison de sa forme extérieure, il a été baptisé "Le Moulin à café", par les habitants. Le théâtre à l'italienne de Saint-Omer, accueille du public ce week-end, après presque trois ans de travaux. 2.000 personnes ont réservé leur place pour des visites en avant-première. Les spectacles ne reprendront que le 11 janvier, 46 ans jour pour jour après la dernière séance.

Le Théâtre, fermé pendant 46 ans, a été préservé par les agents municipaux, qui ont occupé les lieux, avec l'Hôtel-de-ville, jusqu'en 2007. © Radio France - Matthieu Darriet

Jusqu’en 2007, ce bâtiment historique né-classique de 1840 abritait aussi l’Hôtel-de-ville, si bien que les agents municipaux ont un peu protégé le théâtre, situé en cœur de l’édifice. Mais il fallait le rénover et surtout lui redonner une vie de spectacle, raconte Frédéric Domenge, son directeur : "Pour accueillir des spectacles aujourd'hui nous avons prévu des éléments de scénographie modernes, qui sont discrêts, cachés. Quand on entre dans cette salle, on est plutôt frappé par la restitution historique, et par le respect du patrimoine, et on ne voit pas forcement qu'il y a des perches motorisées pour des éclairages à leds. On ne voit pas forcement qu'il y a des éléments techniques modernes qui permettent, par exemple, d’accueillir des spectacles avec de la vidéo."

Les Audomarois très attachés à leur théâtre

Avec son grand hall, sa librairie et son salon de thé, le théâtre pourra être traversé, pour faciliter sa réappropriation par les Audomarois, qui l'attendent avec impatience. "C'était un lieu de distinction honorifique, c'était un lieu de remise de médailles, poursuit Frédéric Domenge. On était aussi dans des souvenirs de spectacles, comme Luis Mariano ou d'autres grands interprètes lyriques. Il y a donc cette génération là, sensible à cette réouverture. Et puis il y a aussi les générations qui ne connaissent le théâtre qu'en chantier ou en friche. Et enfin celles qui vont découvrir le lieu en activité dès le plus jeune âge."

Le grand hall du théâtre pourra être traversé par les habitants, en lien avec les rues commerçantes environnantes. Une façon de se réapproprier les lieux fermés depuis 46 ans. © Radio France - Matthieu Darriet

Et pour toutes ces générations, le théâtre va proposer des pièces et de l’opérette, mais aussi de la musique de chambre et même du rock. Une soirée punk est annoncée.