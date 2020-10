PHOTOS - Le Théâtre Antique de Vienne s'est refait une beauté

Le maire de Vienne Thierry Kovacs et de nombreux élus inaugurent les rénovations du Théâtre Antique de Vienne. De longs mois de chantier permettent au monument historique de retrouver un lustre digne de son rang.

Le Théâtre Antique de Vienne retrouve de l'allure ! Sa restauration s'achève et les élus l'inaugurent ce vendredi 2 octobre. Une rénovation d'ampleur, financée par quatre acteurs majeurs. État, région, département et ville.

L'édifice qui date du 1er siècle de notre ère avait besoin de ce lifting réalisé en plusieurs étapes, et entamé dès 2018. Des travaux qui lui permettent de changer d'aspect général (ça c'est le nettoyage, le "gommage"), mais aussi de progresser sur plusieurs points fonctionnels : "la pose des nouveaux garde-corps et d’escaliers, la création de nouveaux gradins (environ 250 places) et la consolidation de murs [...] le changement de revêtement de scène" précise la mairie.

Le théâtre de Vienne avant la rénovation, vue d'altitude - Ville de Vienne

Si le théâtre est utilisé aujourd'hui, entre autre pour le festival Jazz à Vienne, où 90.000 spectateurs peuvent y passer, il avait tout de même besoin de se refaire cette beauté, la dernière rénovation d'ampleur remontant à 1938.

Le théâtre de Vienne APRES la rénovation, vue d'altitude - Ville de Vienne

Les chiffres-clés de la rénovation :

Coût total : 2,38 millions d’euros

Participations financières au Plan patrimoine :

- État – 25%

- Région Auvergne-Rhône-Alpes – 25%

- Département de l’Isère – 25%

- Ville de Vienne – 25%

Le théâtre antique de Vienne est le site historique le plus visité de Vienne, avec 20.000 visites par an.

