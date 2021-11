Le théâtre contre la radicalisation : "Muhammad", en première mondiale à l'Arche de Bethoncourt

Le théâtre, comme outil de prévention de la radicalisation. Bethoncourt accueille ce mardi après-midi et ce mardi soir la toute première représentation mondiale de la pièce "Muhammad", tirée d'un livre : "Mais au fait, qui était vraiment Mahomet ? Le prophète comme on ne vous l'a jamais raconté".

Sur scène, un acteur unique, Ismaël Saidi, l'auteur du livre, paru en 2018, accompagné d'un jeu de lumière et de vidéo, sur une mise en scène de Sally Micaleff.

L'idée de cette pièce est d'offrir une vision humaniste et historique du prophète, loin des stéréotypes invoqués par les terroristes. D'ailleurs, le spectacle commence par des images de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. "Ce qui m'intéresse, c'est de ramener la culture là où parfois, elle ne va pas. Pour ces élèves qui ne vont jamais au théâtre", explique Ismaël Saidi qui rejette toute motivation politique. "Sur scène, on peut tout dire en fait. Là, c'est un spectacle bienveillant. De tout temps, l'art est là pour raconter ce qui se passe dans notre période. C'est ce que je fais".

L'objectif de l'ALIF, l'association pour des liens interculturel et fraternels, à Montbéliard, qui organise ces deux représentations, est de susciter chez les jeunes et les moins jeunes l'esprit critique et le libre arbitre.

A 14h00, ce sont des lycéens de Mandela, Huisselets et Armand Peugeot et des collégiens des Hautes-Vignes qui sont invités à l'Arche de Bethoncourt. Et à 20h00, le grand public. Entrée gratuite.

Ismaël Saidi est auteur, acteur, réalisateur et producteur. Homme engagé en faveur du rassemblement de toutes les cultures. En 2016, il avait écrit et interprété la pièce "Djihad", elle aussi présentée à Bethoncourt, avant de faire un tour d'Europe avec plus d'un million de spectateurs. La trilogie (avec "Gehenne" et "Tribulation d'un musulman d'ici") raconte les désillusions de trois jeunes radicalisés.