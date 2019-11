Le théâtre de Cherbourg se refait une beauté.

La rénovation extérieure va durer un an et consiste en une restauration des façades, réfection de la toiture, changement des menuiseries et mise en lumière du monument. la pose des échafaudages du chantier a débuté devant le théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-Cotentin.