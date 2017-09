Le théatre de La Comédie de Saint-Étienne change de nom et devient La Comète

L’ancien bâtiment de «La Comédie» de Saint Étienne va désormais s'appeler «La Comète» et la grande salle de théâtre « ex-Salle Jean Dasté» devient «Le Panassa».

Les travaux de La COMÈTE, nouveau nom de l'ancienne Comédie ont commencé cet été. Le bâtiment complétement transformé sera opérationnel pour la fin de l’année 2019.

Vue d'architecte du futur hall d'accueil - mairie de Saint-Étienne

Il y a de très nombreuses modifications à lancer pour changer la destination du bâtiment qui va accueillir un grand nombre d’associations différentes.Il faudra aussi lui donner plus de lumière et plus d'ouvertures sur la ville

Marc Chassaubené, l’adjoint au maire de Saint Étienne chargé des affaires culturelles.

C'est véritablement le lieu le pôle de la culture pour tous. marc Chassaubéné

la facade de l'ancienne Comédie changera bientôt d'aspect © Radio France - yves renaud

Les locaux laissés vacants par le déménagement de « La Comédie » vont poursuivre la tradition culturelle du bâtiment, mais cette fois dans une culture populaire et associative.

École de Musique, École de l’oralité, Conservatoire d’art Dramatique ou encore Gaga jazz, ce sont les associations qui vont profiter pleinement du bâtiment à partir de 2020. Fabienne Perrin adjointe au maire chargée des associations.

Parmi les nouveaux utilisateurs du bâtiment l’école de Musique Massenet dont le siège était jusqu’ici dans le quartier Jacquard mais dans des locaux trop vétustes pour poursuivre son activité… au passage elle va fusionner avec l ’autre école stéphanoise de musique

Nathalie Mounier directrice du centre musical Massenet

Les travaux qui ont commencé cet été vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2019 pour une inauguration officielle début 2020