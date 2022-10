Le Théâtre de Laval est officiellement labellisé "Centre National de la Marionnette"

Le ministère de la Culture a accordé à six théâtres, dont celui de Laval, le label "Centre National de la Marionnette". Les établissements sélectionnés auront pour mission de soutenir la création, d'accompagner des compagnies de marionnettistes et de mettre à l'affiche des spectacles.

Six théâtres ont obtenu vendredi du ministère de la Culture le label "Centres nationaux de la Marionnette" (CNMa), une reconnaissance de cet art populaire parfois incompris malgré sa profonde transformation ces dernières décennies. Cette labellisation inédite concerne le plus célèbre théâtre à Paris dédié à la marionnette, Le Mouffetard, mais également l'Espace Jéliote d'Oloron-Sainte-Marie (Nouvelle-Aquitaine), L'Hectare - Territoires Vendômois (Centre-Val de Loire), le Théâtre de Laval (Pays de la Loire), Le Sablier à Ifs et Dives-sur-Mer (Normandie) et le Théâtre à la Coque à Hennebont (Bretagne).

Les nouveaux CNMa "auront pour mission de soutenir la création, notamment à la mise en place d'ateliers de fabrication et à l'accueil renforcé de compagnies en résidence, d'assurer une diffusion régulière de spectacles sur l'ensemble de leur territoire" et "d'accompagner la nouvelle génération de marionnettistes", a indiqué le ministère.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a rappelé que les arts de la marionnette étaient "riches de traditions ancestrales, de techniques diverses, de créations sans cesse en mouvement", en référence à un art millénaire qui a pu se renouveler avec de nouvelles formes et en se frottant à d'autres disciplines, dont le numérique. Le Festival mondial des Théâtres de Marionnettes se déroule tous les deux ans à Charleville-Mézières (Ardennes).