Belfort

"Le décret devrait sortir à l'automne. Dès qu'il sortira on sera candidat. En attendant on se prépare. On a même rendez-vous le 2 février prochain au ministère de la culture pour en discuter". Jean-Paul Lang est motivé. le directeur du théâtre de marionnettes de Belfort veut en tout cas saisir sa chance. L'Etat souhaite des labels régionaux pour créer des scènes nationales autour de l'art de la marionnette? Il veut absolument en faire partie.

Cela voudrait dire plus de programmes et de meilleure qualité

Son fils, et futur directeur, Antonin Lang, aussi: " Devenir un de ces pôles, cela veut dire des subventions importantes. On pourrait développer beaucoup d'actions comme l'émergence de jeunes artistes. Plus de programmes, de meilleure qualité et plus d'activités et d'actions culturelles. Ce serait vraiment super d'arriver à avoir ce label".

Jean-Paul et Natalia Lang travaillent en équipe © Radio France - Emilie Pou

En attendant, le théâtre de marionnettes poursuit son activité normale. Il se prépare pour son festival annuel "le solstice de la marionnette" avec des spectacles du monde entier et les créations, également, de l'équipe de Belfort. Ce festival se déroulera du 9 au 25 février et mieux vaut réserver à l'avance au 03.84.28.99.65. L'équipe de Jean-Paul Lang prépare également sa prochaine création: autour de l'univers de Jules Verne.