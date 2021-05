Le Théâtre de marionnettes picardes Chés Cabotans d'Amiens rouvre ses portes au public ce matin

Après 7 mois sans représentations et un peu de répétitions, les comédiens du théâtre picard Chés Cabotans à Amiens se retrouvent de nouveau sur les planches pour jouer un classique, Les 3 Petits Cochons. Seules 45 places sont disponibles sur 130, une capacité de 35% pour l'instant. Il faut encore patienter pour retrouver le public au complet, avec dans un premier temps, 80 personnes le 9 juin puis 100% de la capacité de la salle dès le 1er juillet.

Les comédiens doivent retrouver leurs habitudes après le plus long temps d'arrêt de leur carrière, notamment pour manipuler les marionnettes à ficelles : "Quand on joue on a la marionnette à bout de bras, des marionnettes qui pèsent deux à trois kilos selon les modèles. Nous sommes prêts à souffrir pour entendre les rires des enfants dans la salle et leurs yeux qui brillent", se réjouit Sophie Lefort, comédienne depuis 9 ans au théâtre Chés Cabotans.

Il faut aussi réajuster les cordes vocales pour passer d'une voix à une autre. Ce long temps d'arrêt leur a en tout cas permis de préparer un nouveau spectacle, Hansel et Gretel, à voir le 9 juin.

Les places sont à réserver sur le site du théâtre.

Programmation :

Le Petit Chaperon Rouge : Les mercredis 26 mai et 23 juin à 15h. Le mercredi 9 juin à 10h30.

Les 3 Petits Cochons : Les mercredis 26 mai et 23 juin à 10h30. Le mercredi 2 juin à 15h.

Pierre et Le Loup : Les dimanches 30 mai et 27 juin à 15h. Les mercredis 2, 16 et 30 juin à 10h30. Le vendredi 4 juin à 18h.