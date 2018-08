D'après les spécialistes, le théâtre antique de Mandeure bat le record des plus grand théâtres gallo-romain en France. La semaine dernière, l'équipe de fouille a mise au jour d'un second mur concentrique au mur arrière. Le diamètre de la structure augmente donc de 7 mètres.

Mandeure, France

"On s'est rendus compte qu'on était plus le deuxième théâtre des Gaules mais le premier, et du coup, on a fait la fête". Pierre Mougin se tient tout sourire devant le muret d'une centaine de mètres qui affleure et qui lui vaut un record. D'après Pierre Mougin, avec 150 mètres le diamètre du théâtre du Doubs est désormais supérieur à celui d'Autun en Saône-et-Loire.

L'archéologue de Mandeure a mis plusieurs jours, avec son équipe de fouille, à confirmer la découverte. "On a commencé à découvrir un bout de mur, on l'a suivi et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce mur était circulaire et concentrique au mur arrière du théâtre. Puis après on a trouvé les entrées avec les escaliers qui permettaient de monter dans le théâtre. On s'est dit que ça rajoutait au minimum 7 mètres au diamètre du théâtre". La structure explique donc d'un point de vue architectural comment, au 1er siècle après J-C, les 17 000 spectateurs atteignaient l'espace des gradins.

Pierre Mougin espère par ailleurs que ce record sera un élément de communication assez puissant pour peser sur les projets futurs "J'espère développer un espace d'accueil pour les touristes. Aujourd'hui il n'y a pas d'indications du site sur l'autoroute, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien du tout.". L'archéologue va également demander plus de subventions à l'État et à la Région pour la campagne de fouille de l'été 2019.

Hasard du calendrier, une équipe spéciale d'ingénieurs est intervenue ce mardi sur le site, équipée de plusieurs drones. Parmi eux, le plus gros drone civil de France : 2,5 mètres d'envergure, 20 kilos, 8 moteurs et hélices. Équipé d'un laser embarqué, il doit permettre de scanner précisément la surface du site et d'éviter ainsi les fouilles inutiles.

Le plus grand drone de France survole le théâtre antique de #Mandeure pour scanner son sous-sol pic.twitter.com/KBOZ9Jhpwv — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) August 21, 2018

L'opération reste pour l'instant très rare dans le monde de l'archéologie. La cartographie en trois dimensions devrait être dévoilée dans le courant de la semaine prochaine.