L'Open de squash 2018 de Nantes se joue du 5 au 9 septembre au théâtre Graslin. Après les machines de l'île l'année dernière, la Maison du squash de Sautron dépayse encore plus. Le pari semble déjà réussi pour l'association : un mois avant l'événement, toutes les places étaient déjà vendues.

Un gigantesque bocal au milieu des dorures et devant les fauteuils du théâtre Graslin. Après les machines de l'île en 2017, la Maison du squash de Sautron a décidé cette année d'organiser son Open dans un lieu tout aussi atypique.

Un court vitré monté pièce par pièce

Le squash se joue sur un terrain de 9,75 m de longueur et 6,4 m de largeur. Surtout, les murs vitrés font 6 mètres de haut. Thomas et son équipe de cinq bénévoles s'est occupé d'assembler les pièces, importées de Belgique. "Je me rendais pas compte de tout le boulot, les panneaux pèsent 96 kilos quand même, s'amuse-t-il. Le dos est mis à rude épreuve."

Mais les bénévoles peuvent également profiter du cadre "incroyable" que donne l'opéra. "Chaque année, ils innovent et trouvent un lieu complètement improbable", s'émerveille Thomas.

Le court vitré a été monté par une équipe de quelques bénévoles motivés. © Radio France - Paul Sertillanges

Une rencontre entre la culture et le sport

Pour les techniciens aussi, ça change. "Un événement comme le squash sur le plateau, c'est vrai que c'est assez atypique pour nous, sourie Julien, chef machiniste au théâtre Graslin. C'est pas du spectacle traditionnel".

Mélanger deux univers, c'est l'objectif de Mikaël, qui organise l'événement : "Amener des sportifs dans un lieu culturel et inversement des gens qui ont l'habitude de fréquenter l'opéra, de découvrir un sport qu'ils ne connaissent pas forcement".