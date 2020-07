"Le théâtre, les théâtres". Le rideau s'est levé sur la nouvelle saison à Pau

Eric Vigner qui succède à Juliette Deschamps a dévoilé la future saison théâtrale à Pau, au théâtre Saint-Louis. Un très beau voyage en perspective. On nous invite à suivre quelques grands auteurs, metteurs en scène et comédiens.

Eric Vigner a souhaité balayer l'histoire du théâtre à travers le temps, de l'antiquité grecque au théâtre contemporain ; et à travers les formes : tragédie, comédie, littérature, film ou pièce musicale. Cette saison devrait trouver son public sans difficulté, sans tomber pour autant dans la facilité. Les "pointures" retenues sont connues et reconnues : Jacques Weber viendra interpréter trois courtes pièces de Tchekhov. Pierre Richard sera silencieux mais poétique dans la mise en scène de Mathilda May dans Monsieur X, avec la musique d'Ibrahim Maalouf. François Morel nous dira "J'ai des doutes" et revisitera les sketchs de Raymond Devos.

On parle toujours de l'amour, on parle toujours de la mort, on parle toujours de Dieu, ou souvent, mais ce qui change c'est la forme qu'on donne à tout ça.

Cette saison proposera aussi des créations, à commencer par celle d'Eric Vigner le maître des lieux : "Mithridate" de Racine, il préparera la mise en scène cet été sur la scène du théâtre Saint-Louis, avant de démarrer les répétitions avec la troupe en octobre. Autre création : "la disparition du paysage" avec Denis Podalydès ; et "Georges Dandin ou le mari confondu" avec Michel Fau. Molière aussi sera présent grâce au film fleuve d'Ariane Mnouchkine interprété par Philippe Caubère. Une copie en 35mm sera projetée en deux parties au théâtre Saint-Louis, en partenariat avec le cinéma le Méliés.

Le théâtre Saint-Louis, écrin de la nouvelle saison à Pau © Radio France - Marie line Napias

Cette saison fera aussi une place à deux créations pour la jeunesse à venir voir en famille. Il y aura aussi des "avant-scènes" en partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Le premier spectacle sera Monsieur X, les 10 et 11 novembre. La plupart des représentations seront données deux fois. Les abonnements ouvriront dès le jeudi 9 juillet, et la billetterie à l'unité dès le 8 septembre. Tout le monde espère que l'épidémie ne viendra pas contrarier ce beau programme. Parmi les spectacles annulés pour cause de covid, seul "Arlequin" de Marivaux a pu être reprogrammé.