Le Théâtre national de Strasbourg occupé, les élèves réclament la réouverture des salles de spectacles

Les 51 élèves du Théâtre national de Strasbourg ont décidé d'occuper les locaux de l'institution culturelle à compter de ce mardi 9 mars à 17h. Ils s'associent ainsi aux intermittents qui occupent le Théâtre de l'Odéon à Paris et appellent toutes les écoles nationales supérieures d'art dramatique de France et les conservatoires à faire de même.

Un mouvement prévu pour durer

Les élèves du TNS réclament la réouverture des lieux de culture dans le respect des consignes sanitaires et une meilleure prise en charge du statut des intermittents du spectacle dans cette période de crise. Plus largement, ils veulent mettre en lumière les difficultés des étudiants et réclament des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique.

Les élèves ont donc pris possession du théâtre et le mouvement est prévu pour durer. Une assemblée générale se tiendra tous les jours à 13h pour décider de la suite du mouvement. Ils exigent une réunion du Conseil national des professions du spectacle avec le Premier ministre.