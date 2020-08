PHOTOS - Le théâtre pour tous dans un semi-remorque à Bagnols-sur-Cèze

Continuer à travailler malgré le Covid. C'est ce qui a poussé Nohan Lefèbvre, le patron de la société Backstage (location de matériels et de scènes pour des festivals) basée à Saint-Victor-la-Coste à acheter en juin, un ancien cinéma mobile, installé dans un semi-remorque qui appartenait à la Région Pays de la Loire. Un cinéma aujourd'hui transformé en salle de spectacle itinérante après plusieurs semaines de travaux. A l'intérieur, une centaine de fauteuils en velours rouge, une loge pour les artistes (l'ancienne cabine de projection), et une scène. 7 mètres de large, 14 mètres de long. "On est dans un théâtre mais mobile explique Nohan Lefèbvre. On a tout le confort, je crois même que c'est mieux que dans certains cabarets ou café-théâtre. Les plafonds sont hauts, on a la climatisation, le chauffage, on a une scène, une vision en gradins. Une régie son et lumières, cour et jardin pour l'entrée et la sortie des artistes. Vous avez exactement tout ce qu'on peut trouver dans n'importe quel théâtre." Pour y faire venir des artistes, Nohan Lefèbvre a pris contact avec le producteur Christophe Laborie, patron d'ACProd avec qui il avait déjà travaillé il y a une dizaine d'années. "Au début, ils ont eu quelques doutes quand on leur a dit, c'est un camion. Ils se voyaient sur des chaises pliantes. Ils avaient un peu peur. On les a vite rassuré et on a eu plus de demandes d'artistes que de créneaux disponibles."

"Le métier va changer"

Pour respecter les règles sanitaires, la jauge a été revue : 60 places au lieu de 100 avec gel hydroalcoolique et masque obligatoire pour les spectateurs. Pas de quoi freiner l'enthousiasme des deux hommes qui souhaitent poursuivre l'aventure et continuer à travailler de cette manière. "Tous les festivals ont été annulés explique Nohan Lefèbvre. On a eu zéro location cette année, On peut le comprendre, on ne sait pas où on va, je ne remets pas en question le fait de ne pas travailler. Le seul constat qu'on fait, c'est que depuis le mois de mars on n'a pas fait le boulot qu'on aime. Moi j'ai besoin du live et le public aussi, je pense. Ce Vagabond Théâtre, c'est un peu une bouffée d'air. _Ce qui est important, c'est de faire notre métier_. Les professionnels aujourd'hui sont conscients que le métier va changer, donc si on ne commence pas à penser à l'avenir maintenant. Toutes nos entreprises sont remises en question. Il fallait passer par cela."

Nohan Lefebvre: "on doit repenser notre métier" Copier

"Les artistes ont besoin du public"

Pour Christophe Laborie, pas question que les artistes n'aient plus de contact avec leur public. "C'est comme cela qu'ils existent vraiment. Il faut qu'il y ait cet échange physique. Quand vous regardez une pièce de théâtre à la télé, aussi bonne soit-elle, on n'a pas cette émotion, le craquement des sièges, les réactions des gens. Les artistes se nourrissent de ça. Ils ont besoin d'être face à un public." L'idée, c'est donc de proposer aux mairies qui le souhaitent ce "Vagabond Théâtre" pour programmer des spectacles. Pas pour des superproductions. C'est impossible vu la place. L'idée est plutôt de faire venir des petits spectacles à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. "Hier, on a eu des jeunes et des enfants qui ont rigolé tout le long de la pièce. On s'est dit, c'est ça , on a gagné. Ça leur donnera peut-être envie plus tard d'aller dans un vrai théâtre." L'initiative pour l'instant est unique en France. Nohan et Christophe espèrent que leur idée sera reprise. En attendant, plusieurs municipalités, en Ardèche notamment, se sont déjà montrées intéressées pour accueillir ce théâtre itinérant chez elles.

Christophe Laborie : "les artistes ont besoin du contact avec le public" Copier

"Le Vagabond Théâtre pour amener le théâtre dans les petites communes" Copier

Le Vagabond Théâtre, c'est jusqu'au 29 août à Bagnols-Plage, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Bagnols-sur-Cèze.

7 mètres de large, 14 mètres de long © Radio France - Sylvie Duchesne

Christophe Laborie (à gauche) et Nohan Lefèbvre président aux destinées du Vagabond Théâtre © Radio France - Sylvie Duchesne